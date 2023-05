Sabalenka-Swiatek | la rivalità di cui il tennis ha bisogno

(Di sabato 6 maggio 2023) AGI - Dopo la finale di Madrid vinta dallasullala domanda è una soltanto: le attuali numero 1 al mondo () e numero 2 () riusciranno nel resto della stagione a creare quellaanche personale di cui ilfemminile ha assoluto? La partita della Caja Magica ha sostanzialmente messo in luce che le due praticano undi altissimo livello si', ma quasi fotocopia: inutile attendersi da una delle due qualche magia di tocco o qualche sorprendente soluzione tattica: basti pensare che in tutto il match non si è vista nemmeno una palla corta, nemmeno quando lata che era nella posizione più difensiva era molto lontano dalla linea di fondo. La, nonostante ...

A distanza di due anni dalla prima volta, Aryna(WTA 2) tornata a conquistare il WTA 1000 di Madrid, succedendo cos a Ons Jabeur (4). La ...6 - 3 3 - 6 6 - 3 la numero uno al mondo Iga,...Igaè stata sconfitta in tre set da Arynanella finale del Wta 1000 di Madrid e ovviamente non si è dilungata in un discorso particolarmente lungo nel corso della cerimonia di ...AGI - Dopo la finale di Madrid vinta dallasullala domanda è una soltanto: le attuali numero 1 al mondo () e numero 2 () riusciranno nel resto della stagione a creare quella rivalità anche personale di cui il ...

Aryna Sabalenka conquista il Mutua Madrid Open sconfiggendo Iga Swiatek in una finale emozionante LiveTennis.it

Per la bielorussa il secondo Wta 1000 in carriera e batte per la prima volta la numero 1 del mondo sulla terra ...Ieri la torta, oggi la… ciliegina! Aryna Sabalenka è la campionessa del Mutua Madrid Open. La tennista bielorussa, che ieri ha ricevuto una torta che ha fatto discutere per il suo 25° compleanno, ha b ...