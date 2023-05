RUSSEL CROWE | in concerto per il Magna Graecia Film Festival

(Di sabato 6 maggio 2023) Grande colpo per festeggiare i vent’anni del, che si terrà in Calabria dal 29 luglio al 6 agosto 2023, l’ attore, regista e produttore neozelandeseterrà uncon il suo gruppo. Come si chiama il gruppo musicale di? Il gruppo si chiama Indoor Garden Party, Catanzaro è il primo tour in Italia, martedì 20 giugno alle ore 21.00 al Teatro Politeama di Catanzaro. Sul palco, conalla voce e chitarra, i The Gentlemen Barbers e la cantante irlandese Lorraine O’Reilly. Il tour italiano Dopo la tappa calabrese, il tour, che ha preso il via lo scorso anno in Australia, toccherà, a seguire, altre città italiane. L’evento, organizzato dal fondatore e ...

Si terrà a Catanzaro il 20 giugno, alle 21, nel teatro Politeama, il primo concerto in Italia dell'attore e regista neozelandese, premio Oscar 2001 per "Il gladiatore", nell'ambito del tour che ha preso il via lo scorso anno in Australia. Lo spettacolo é stato organizzato per celebrare il ventesimo anniversario del

