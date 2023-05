Rugby | Top10 2023 | la semifinale d’andata va al Colorno | Rovigo battuto 19-14

(Di sabato 6 maggio 2023) Primo atto per la prima delle due semifinali scudetto per il massimo campionato italiano dial maschile, il. In quel dii padroni di casa sfruttano il fattore campo e si impongono nell’andata sulper 19-14 al termine di un match giocato praticamente alla pari., HBS Arena – sabato 6 maggio ore 16 Peroniplay-off di andata – diretta Rai Sports e Eleven Sports HBSv FEMI-CZ19-14 (9-14) Marcatori: p.t. 3’ c.p. Ceballos (3-0); 15’ c.p. Ceballos (6-0); 19’ c.p. Ceballos (9-0); 33’ m. Casado Sandri tr. Montemauri (9-7); 38’ m. Van Reenen tr. Montemauri (9-14); s.t. 48’ m. Ferrara tr. Ceballos (16-14); 77’ c.p. Ceballos (19-14) HBS: Van Tonder (62’ ...

con il Peronie molti altri sport arriveranno nei prossimi mesi. Un mondo di sport senza alcun costo aggiuntivo per i clienti attivi - Non solo, il nuovo anno DAZN si inaugura con il ......della volontà manifestata dalla societàCalvisano di non esercitare il proprio diritto a partecipare al campionato Italiano d'Eccellenza Peroni2023/2024. L'organo di governo del...con il Peronie molti altri sport arriveranno nei prossimi mesi. Un mondo di sport senza alcun costo aggiuntivo per i clienti attivi - Non solo, il nuovo anno DAZN si inaugura con il ...

Rugby - Top10: la formazione di Colorno che attende Rovigo per la semifinale di andata OnRugby

Primo atto per la prima delle due semifinali scudetto per il massimo campionato italiano di rugby al maschile, il Top10. In quel di Colorno i padroni di casa sfruttano il fattore campo e si impongono ...L’HBS Colorno si prepara ad affrontare la partita più prestigiosa della sua storia, l’accesso ai Playoff Scudetto rappresentano il traguardo più importante del percorso intrapreso dai Biancorossi che ...