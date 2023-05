Rubano FI | “Auspico unità politica per piattaforma logistica Ufita e scalo merci Ponte Valentino”

(Di sabato 6 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “I parlamentari del centro destra sosterranno presso le sedi competenti i progetti che riguardano lae lodi. Ho sentito anche i colleghi Gianfranco Rotondi e Giulia Cosenza i quali ritengono necessario fare sintesi affinché si crei una occasione di sviluppo eccezionale che non dovrà determinare una improduttiva contrapposizione di due territori contigui. Attraverso il Vice Premier Tajani, il Ministro Fitto ed il Sottosegretario Ferrante, ci sarà un forte impegno per sostenere nelle sedi competenti questa progettualità. Da Deputato del territorio e da rappresentante della coalizione di Governo garantirò , doverosamente, all’Amministrazione Comunale di Benevento totale ...

Rubano (FI): "Auspico unità politica per piattaforma logistica Ufita e ... anteprima24.it

