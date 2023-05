Rothen | «Il PSG non ha alcun bisogno di Messi»

(Di sabato 6 maggio 2023) Le parole di Jerome, ex calciatore, sulla situazione legata al rapporto tra Lioneled il PSG. I dettagli Jeromeha parlato a RMC Sport della situazione tra il PSG e. PAROLE – «Ha commesso un errore, lo ammette. Quindi già questo significa che il PSG ha fatto bene a sanzionarlo perché è una colpa professionale. Non sono un dirigente del club ma la mia opinione è semplice. Passo la patata bollente a Leo: è lì da due anni, il suo investimento in campo è sufficiente e scusabile? La risposta è no. Per me il PSG non hadiper diventare campione di Francia. Sapendo che non si prolungherà e che partirà, che l’avventura finisce così».

