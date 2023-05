Rotazione dei dirigenti scolastici | si applica da settembre dopo 3 incarichi consecutivi nella stessa scuola Presentata bozza direttiva

... al mattino irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti a ridossosettori alpini e ... Venti: deboli o moderati, sudoccidentali sulle Alpi indai quadranti settentrionali dalla ......ufficiale della FIA che tiene il conto delle varie componenti sostituite sulle vetturepiloti ... Anche in questo caso si è trattato di unaassolutamente prevista dal regolamento, visto che ...Impressione artistica basata sulle immagini del telescopio spaziale Hubbledischi di gas e polvere attorno alla giovane stella Tw Hydrae, che mostrano ombre che ... Le ombre completano una...

Fasce nazionali di complessità e rotazione degli incarichi: terzo ... ANP

Dal 5 maggio 2023 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Gli Occhi dei Giganti”, il nuovo singolo dei CdA. “Gli Occhi dei Giganti” è un brano che racco ...Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...