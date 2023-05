Roma Un 31enne è stato arrestato dopo aver distrutto due attività

(Di sabato 6 maggio 2023) CRONACA DI– Un uomo di 31 anni èarrerubato sigarette eduecommerciali in via Merulana.rubato le sigarette, ha avuto una discussione con il titolare di una tabaccheria e è diventato violento, arrivando persino a infrangere una bottiglia contro la vetrina del negozio. Successivamente, si è introdotto in una pizzeria vicina e ha danneggiato gli arredi e la porta di ingresso. Un carabiniere libero dal servizio è intervenuto per cercare di riportare la calma, ma l’uomo èmolto resistente e ha continuato a dimenarsi. Infine, èarrecon l’accusa di danneggiamento e ...

Tutto si è consumato in una manciata di minuti. Pochi minuti sono bastati all'uomo per creare il caos nel quartiere . Perché il, non contento, si è introdotto in una pizzeria situata accanto al negozio dal quale aveva appena sottratto le sigarette e, ancora una volta, ha dato di matto . Ha distrutto parte degli arredi ...Ladi Poznan, reduce dal WTA 1000 di Madrid, è giunta nella Regina dell'Adriatico insieme al ... con i principali appuntamenti della stagione su terra battuta: dopo, sarà la volta del ...Ilnon ha mai offerto continuità e sta saltando la fase decisiva della stagione per ...WhatsApp Ultim'ora Calciomercato Notizie Juventus Notizie Milan Notizie Inter Notizie Napoli Notizie

Roma. Un 31enne è stato arrestato dopo aver distrutto due attivitò RomaDailyNews

Un 31enne ha creato il panico, ieri pomeriggio, venerdì 5 maggio, in due esercizi commerciali situati in via Merulana a Roma. Prima ha rubato delle sigarette, poi quando il titolare della tabaccheria ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...