Roma | seguono un corriere Amazon e lo rapinano | in fuga con il furgone e 130 pacchi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 6 maggio 2023) Hanno messo a segno una rapina ai danni di un, in zona Aurelio. Armati di coltello hanno minacciato lo sfortunato fattorino, un 36enne che non ha esitato a consegnare ai due malviventi le chiavi del, per vedere andare via il suo mezzo con dentro ben 130. I due rapinatori si sono fatti consegnare le chiavi delL’aggressione è avvenuta qualche minuto dopo le 13 di ieri, venerdì 6 maggio, in via della Divina Provvidenza. Una rapina che si è consumata velocemente, visto che il fattorino di fronte alla minaccia del fendente non ha opposto alcuna resistenza e ha immediatamente consegnato le chiavi del mezzo. I due malviventi sono andati via uno alla guida del, l’altro a bordo dell’auto con la quale erano arrivati, una ...