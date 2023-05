Roma | rubano gasolio all’Ama | licenziati 4 netturbini

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 6 maggio 2023) Ancora furti di carburantee ancora una volta la responsabilità ricade suidell’azienda municipalizzata. Sono quattro gli operatori ecologiciin tronco e, con ogni probabilità, verranno indagati in un procedimento penale, visto che nei loro confronti è stato presentato un esposto. Il carburante rubato ad Ama ammonta a 1.500 euro Il furto di carburante ammonta a 1.500 euro e tutto è stato scoperto per caso, in un controllo a campione, che evidentemente i quattro, credevano non ci sarebbe mai stato. L’attenzione dell’azienda è ricaduta su uno specifico centro operativo dove è stato scoperto che il consumo di benzina era eccessivo rispetto al parco mezzi. L’operatore ecologico utilizzata per sé la carta carburante avuta in dotazione per il mezzo di servizio Il dubbio è che quel ...