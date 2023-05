Roma | Mourinho | «Giocare con l’Inter o con un’altra squadra non mi fa differenza»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 6 maggio 2023) José, allenatore della, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro: le dichiarazioni José, tecnico della, ha parlato a Dazn prima del match con. CERTEZZE IN PIU’ – «Mercoledì abbiamo perso Celik con quel rosso, ma abbiamo recuperato Matic dalla squalifica. C’è Belotti che fa uno sforzo per darci una mano ed è importante, ma magari è una situazione al limite dove si può sentire che la partita è lì. Magari Paulo può aiutarci una decina di minuti. Wijnaldum? No resta in panchina come Smallind ed El Shaarawy. Non ci sono possibilità». AFFRONTARE– «Lavoro sulla mia testa in questo senso. Al di là di quello che si può sentire per unaio sono nato figlio di giocatore, cresciuto ...