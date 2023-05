Roma-Inter sabato 6 maggio 2023 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici Giallorossi ancora in emergenza

Segui la tua squadra del cuore sul nostro canale WhatsApp Ultim'ora Calciomercato Notizie Juventus Notizie Milan NotizieNotizie Napoli NotiziePer l'nel week end incastonato tra la goleada al Verona e l'euroderby di Champions, c'è unae un Olimpico da affrontare. La squadra nerazzurra è rimasta imbattuta nelle ultime cinque trasferte ...Simone Inzaghi e José Mourinho. L', la, lo stadio Olimpico e gli argentini Lautaro, Dybala e... Milito. Il maxi incrocio di oggi pomeriggio riporta alla mente dei tifosi nerazzurri ricordi indimenticabili, quelli dell'anno ...

Serie A: Roma-Inter, le formazioni Agenzia ANSA

Quali saranno le scelte di Inzaghi per la sfida di domani contro i giallorossi L’Inter ha bisogno di vincere un altro scontro diretto dopo la sfida contro la Lazio di Sarri e non è intenzionata a ...Sono bastate poche giornate a ribaltare la situazione di classifica in Serie A. L'Inter in crisi ha trovato tre vittorie consecutive e si è riportata in zona Champions, mentre la Roma è Leggi ...