Roma-Inter LIVE 0-2 | raddoppio di Lukaku

(Di sabato 6 maggio 2023) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Allo stadio Olimpico,si affrontano per la 34esima giornata della Serie A 2022/2023.

...30 Perugia - Cagliari 0 - 5 BASKET - EUROLEAGUE 18:00 algiris - Barcelona 18:45 Fenerbahçe - Olympiacos CALCIO - SERIE A 15:00 Milan - Lazio 2 - 0 18:000 - 1 20:45 Cremonese - Spezia ...Allo stadio Olimpico, il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Matteo Celletti inviato all'Olimpico) ...Secondo incrocio sull'asse- Milano: dopo Milan - Lazio, è il turno diper la trentaquattresima giornata di Serie AAsse bollente quello trae Milano per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A: dopo Milan - Lazio, adesso a scendere in ...

ROMA-INTER 0-1 (33' Dimarco) LA PARTITA LIVE 72' - Arriva il momento di Dybala, esce Bove. 71' - Intanto però i cambi li fa l'Inter: lasciano il campo Calhanoglu ...ROMA-INTER 0-1 (33' Dimarco) LA PARTITA LIVE 70' - Ultime indicazioni per Dybala e Abraham, Mourinho vuole giocarsela. Punizione per la Roma per fallo su Bove. 69' - ...