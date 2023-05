Roma-Inter LIVE 0-1 | Ibanez a un passo dal pareggio

(Di sabato 6 maggio 2023) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Allo stadio Olimpico,si affrontano per la 34esima giornata della Serie A 2022/2023.

- Un'azione da quinto a quinto, da destra a sinistra, ha portato l'in vantaggio all'Olimpico contro la: cross di Dumfries e stoccata di mancino di Dimarco dalla parte opposta che ha sorpreso la difesa giallorossa. È bastato questo ai nerazzurri per ...Commenta per primo Primo tempo molto nervoso fra, con Maresca che ha sventolato finora soltanto un cartellino giallo. Nel finale di frazione, botta e risposta fra José Mourinho e Nicolò Barella dopo un fallo subito dal centrocampista ...Allo stadio Olimpico, il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Matteo Celletti inviato all'Olimpico) ...

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la rosa è talmente ridotta all’osso che convocherà il giovane Filippo Missori, terzino destro della Primavera che potrebbe… Leggi ...Le possibili scelte di Inzaghi. Inzaghi presenterà delle novità, ma senza fare un turnover eccessivo. Le scelte di mister Inzaghi per quanto riguarda il match contro la Roma, saranno molto ponderate, ...