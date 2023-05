Roma-Inter | le probabili formazioni

(Di sabato 6 maggio 2023) Oggi alle ore 18 in campo all’Olimpico la sfida di Serie A tra lae l’, ecco leOggi alle ore 18 in campo all’Olimpico la sfida di Serie A tra lae l’, ecco le(3-4-2-1): RuiPatricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Matic, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Solbakken; Abraham. All. Mourinho(3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa. All. Inzaghi

L’ ultima chiamata per la Champions è arrivata. Roma-Inter di questa sera segnerà in via definitiva il destino dei giallorossi in campionato, scrive Marco Juric su La Repubblica. In un weekend pieno d ...Lo Special One ha gli uomini contati nel big match contro i nerazzurri di Inzaghi. Torna il serbo in regia, la Joya scalpita e vuole dare il sui contributo ...