Roma-Inter | il tabellino della partita della 34ª giornata di Serie A

(Di sabato 6 maggio 2023)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-2: questo ilvalida per la trentaquattresimadiA 2022-2023. VITTORIA ENORME! – L’stende lae la spedisce a -5 a quattro giornate dalla fine, avendo anche gli scontri diretti a favore. La squadra di José Mourinho pensa solo a fare l’anticalcio e a protestare, non costruisce nulla ed esce sconfitta dal secondo big match Champions League del turno. Segna Federico Dimarco nel primo tempo, ma rispetto all’andata non c’è il ribaltone. E anzi: c’è una gestione comunque tranquilla di risultato ed energie, fino al raddoppio di Romelu Lukaku propiziato da un orrore di Roger Ibanez. Un gol dal valore capitale, perché ...

L'passa ae torna al quarto posto, ma a - 1 dalla Lazio seconda. Dimarco e Lukaku i migliori in campo, Correa l'unica insufficienza nerazzurra. Allanon basta l'orgoglio di Maric e ......30 Perugia - Cagliari 0 - 5 BASKET - EUROLEAGUE 18:00 algiris - Barcelona 18:45 Fenerbahçe - Olympiacos CALCIO - SERIE A 15:00 Milan - Lazio 2 - 0 18:000 - 2 20:45 Cremonese - Spezia ...0 - 2: cronaca, statistiche e Highlights Le pagelle della. Le pagelle dell'. La pagella dell'arbitro . Il nostro super TOP . Il nostro super FLOP . Le pagelle della. Rui ...

L'Inter risponde al Milan: Dimarco e Lukaku, 2-0 a una Roma brutta e cattiva. Adesso c'è l'euroderby Inter-Roma finisce 2-0: decidono le reti di Dimarco e… Leggi ...Incrocio decisivo per la stagione dell’Inter, che, all’Olimpico, affronta la Roma, nella 34a giornata di Serie A. Gli uomini di Inzaghi non possono permettersi un passo falso, in una gara decisiva per ...