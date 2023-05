Roma-Inter | i gol di Ronaldo superando il portiere VIDEO

(Di sabato 6 maggio 2023) Le sfide didoveha segnatoilSabato 6 maggio, alle ore 18.00, allo stadio Olimpico ci sarà la sfida traed: i nerazzurri sui social hanno messo undie di tre gol segnati contro i giallorossi. Queste reti sono state segnate dal brasilianoil. Due nella doppietta del 1997/1998 ed una in quella successiva. Venticinque anni fa, invece, nella finale del Parco dei Principi, la squadra allora allenata dal compianto Gigi Simoni vinse per 3-0 contro la Lazio. Anche in quell’occasione, il “Fenomeno” realizzò un golMarchegiani. Ecco il post sui social che ricordano queste ...

Al via la 34esima giornata di Serie A, con il Napoli già campione d'Italia che torna in campo domenica. Oggi si parte alle 15 con Milan - Lazio, poi alle 18 tocca a. Si chiude alle 20.45 con Cremonese - Spezia ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Le formazioni ufficiali di Milan - Lazio (ore 15) MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Kjaer, ...Era felicissimo per queste ultime prestazioni contro, Fiorentina e" . " Mi spiace di non essere in panchina contro il Torino, ma avrò modo di rivedere dopo mister Juric " . ha detto l'...Segui la tua squadra del cuore sul nostro canale WhatsApp Ultim'ora Calciomercato Notizie Juventus Notizie Milan NotizieNotizie Napoli Notizie

Roma-Inter, sfida senza sponsor: il caso DigitalBits e un buco potenziale di oltre 110 milioni La Gazzetta dello Sport

Non c'è tempo per godere dei 6 gol rifilati all'Hellas Verona che l'Inter deve già tornare in campo e lo fa in un match tutt'altro che banale. Oggi i nerazzurri sono di scena all'Olimpico di Roma per ...Con queste dichiarazioni Josè Mourinho ha scatenato una lamentela nei confronti della sua società dopo il pareggio in casa del Monza per 1-1. I Friedkin pensano a Conte! Dopo due anni, ora il cambio d ...