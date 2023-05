Roma-Inter | formazioni ufficiali | Mourinho sceglie Belotti | Lukaku e Correa per Inzaghi

Leggi su contropiedeazzurro

(Di sabato 6 maggio 2023) Tutto pronto allo stadio Olimpico per un’altra emozionante sfida di questo 34° turno di Serie A già iniziato con la precedente gara tra Milan e Lazio. Dopo i due pareggi beffa contro i rossoneri e il Monza, ora per i ragazzi del tecnicourge tornare a vincere contro l’in uno scontro tutto dal sapore della zona Champions League. Scivolati fuori dalle prime 4, i giallorossi occupano attualmente il 7° posto e vorranno portare a casa quei 3 punti che permetterebbero di scavalcare proprio i nerazzurri. Solbakken eDal canto loro gli uomini di mistersono in forma smagliante e hanno vinto le ultime 4 partite tra campionato e Coppa Italia. In virtù del roboante risultato tennistico a favore di Verona, il Biscione vorrà continuare a la sua marcia provando a centrare quel successo che ...