Roma-Inter è Mourinho vs Inzaghi! Condividono stessi disagi ? TS

(Di sabato 6 maggio 2023) All’Olimpico, grande sfida fraper la corsa Champions League.contro Inzaghi, due tecnici che stanno vivendo un periodo parallelo ANALOGIE ? Cosa accomunae Inzaghi a? Ovviamente i colori nerazzurri, uno del passato e l’altro del presente, ma anche icon le rispettive società. Lo sfogo di Mou nel post di Monza-è già storia: polemiche contro arbitri e sistema e punzecchiatura non velata verso la propria dirigenza, rea di non difendere gliessi della squadra. Inzaghi dall’altro lato deve convivere con il malumore di Marotta e soci. L’aver perso il campionato dello scorso anno, il non aver lottato in quello di quest’anno e le undici sconfitte sono tutti aspetti che saranno ...

José Mourinho si presenta con gli uomini contati contro il suo passato in, in programma oggi alle 18 all'Olimpico. Forse Dybala potrà giocare uno spezzone di gara, ma in compenso non c'è El Shaarawy. Ancora tra i tre della difesa Cristante con Bove a ...Milano.è un intreccio di fatti e di storie molto più complicato della semplice sfida di Mourinho al proprio passato o del vecchio derby di Inzaghi, capitoli già ampiamente illustrati in questi ...

Oggi contro la Roma dovrebbe scendere in campo la coppia Lukaku-Correa, ma il grande stato di forma di Lautaro consiglia al Corriere dello Sport di lasciare almeno un margine di dubbio. "Il ...Si ritorna in campo con la trentaquattresima giornata di Serie A: è tempo del match tra Roma ed Inter, orario e dove vederla in tv Orario di Roma-Inter e dove vederla in tv o in streamingContentsOrari ...