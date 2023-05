Roma-Inter | alcuni cambi per Inzaghi | 3 ballottaggi Probabile formazione

Leggi su inter-news

(Di sabato 6 maggio 2023) Simonepotrebbe effettuarenellain campo dal primo minuto oggi sabato 6 maggio all’Olimpico per– Secondo quanto riportato da Sky Sport tramite il proprio sito, pochida parte di Simoneperrispetto alla partita in casa del Verona. Rientro in difesa per Alessandro Bastoni, invece Danilo D’Ambrosio non parte per la Capitale per via di un affaticamento. Francesco Acerbi in vantaggio su Stefan de Vrij. A centrocampo dal primo minuto Nicolò Barella,o tra Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan, con il turco in vantaggio sull’armeno. In attacco titolare Romelu Lukaku con ...