Roma-Inter 0-2 Nerazzurri al terzo posto

(Di sabato 6 maggio 2023) L'infila la quarta vittoria di fila in A in casa dellae ritorna in zona Champions, attualmente al quartoa pari punti con la Juve terza (che gioca domenica con l'Atalanta alle 12.30). Sblocca una rete di Dimarco al 33' sul cross di Dumfries. Nella ripresa bis di Lukaku servito da Lautaro. La(che ritrova Dybala, dentro al 72') è al quarto insuccesso consecutivo in campionato, Mou resta a quota 58 punti34a giornata Milan-Lazio 2-0,0-2, ore 20.45 Cremonese-Spezia, domenica 7 maggio ore 12.30 Atalanta-Juventus, ore 15 Torino-Monza, ore 18 Napoli-Fiorentina, ore 20.45 Lecce-Verona, lunedì 8 maggio ore 18.30 Udinese-Sampdoria, Empoli-Salernitana, ore 20.45 Sassuolo-Bologna.Classifica: Napoli 80, Lazio 64, Juventus,63, Milan 61, ...

L'Inter batte la Roma: scatto Champions con il quarto successo di fila La Gazzetta dello Sport

L'Inter riesce a portarsi a casa l'intera posta in palio grazie al 2-0 in casa della Roma. I gol di Dimarco e Lukaku permettono ai nerazzurri di mantenere la quarta piazza in classifica con 63 punti e ...