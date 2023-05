Roma-Inter 0-2 | Lukaku | “Sto bene | faccio il meglio per questo club”

(Di sabato 6 maggio 2023) “Euroderby? Adesso dobbiamo recuperare, da domani prepareremo la partita. Sto, come tutta la squadra. Penso a fare ilper l’”. Lo ha detto l’attaccante nerazzurro Romeludopo la vittoria per 2-0 sullaa proposito dell’imminente semifinale di Champions contro il Milan. “Sono veramente contento della partita della squadra – spiega a Dazn l’autore del 2-0 -, stiamo crescendo e ci avviciniamo ad un livello top. Dobbiamo continuare così, sfruttando le occasioni per far male agli avversari. Abbiamo dimostrato di avere maturità”. SportFace.

Si è conclusa anche così: dopo il discorso dello Special One alla sua squadra e la camminata verso la Sud per ringraziarla dell'incitamento continuo, Mourinho non ha dimenticato di ...Commenta per primo Nel corso del suo intervento a Dazn dopo la sconfitta contro l', il tecnico dellaJosè Mourinho ha usato parole forti nei confronti del presidente dell'Assoallenatori, Renzo Ulivieri : 'Poi ci sono episodi nella partita che, se la società vuole parlare, ...Le dichiarazioni (Matteo Celletti inviato all'Olimpico) - Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa dopodi Serie A. 4 VITTORIA CONSECUTIVA - "Diciamo che ...

Roma-Inter 0-2: gol di Dimarco e Lukaku! | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

06/05 20:02 Calcio, all'Olimpico Roma-Inter 0-2 06/05 09:00 Biden: "La mia eta Ho molta saggezza" 06/05 09:00 Biden: "La mia età Ho molta saggezza" ...Alla fine della partita dell'Olimpico c'è stato un bel siparietto tra l'allenatore della Roma e il settore ospiti ...