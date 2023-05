Roma-Inter 0-2 | José Mourinho | “Perso con i più forti d’Italia” E poi l’attacco…

(Di sabato 6 maggio 2023) Lasi complica la vita con il ko contro l’nella trentaquattresima giornata di campionato. Un ko che spinge indietro i giallorossi, al settimo posto e a cinque punti di margine dalla zona Champions League, con il quarto posto occupato proprio dai nerazzurri. “Ho detto ai ragazzi che ero orgogliosissimo della gente che li ha ringraziati nel giocare questa partita – afferma il lusitano a DAZN – Il nostro stadio è davvero incredibile, come il legame creato con i tifosi. Per me perdere è sempre dura ma sono orgoglioso, abbiamo giocato contro i più, avevamo giocatori stanchissimi e altri infortunati”. Sulle condizioni fisiche degli infortunati in vista della partita di Europa League: “Non sono ottimista“. Poi, continuando il suo discorso su DAZN, arriva una frase alquanto piccata: “Al di là del ...

A fine partita, dopo la sconfitta con l', ha chiamato a raccolta i suoi uomini per compattare la squadra, a cinque giorni dalla prima ...dal tecnico giallorosso nel post partita di Monza -. ...sconfitta 2 - 0 all'Olimpico, l'si porta in zona Champions al quarto posto della classifica a pari punti con la Juventus. I nerazzurri passano in vantaggio al 33' del primo tempo con la ...A margine del commento alla sconfitta dellacon l', Mourinho lancia una bordata: " Ci sono episodi nella partita che se la società vuole commenterà, io non parlerò anche perché sono stato distrutto e attaccato a livello della mia ...

Roma-Inter 0-2: gol di Dimarco e Lukaku | Risultato Serie A La Gazzetta dello Sport

Come seguire Roma-Inter IN DIRETTA. Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla… Leggi ...Lukaku vuole solo l’Inter. Secondo quanto riferito da Tuttosport, l’attaccante belga, protagonista indiscusso dello Scudetto nel 2021, ha ribadito ai dirigenti nerazzurri, Beppe Marotta e Piero ...