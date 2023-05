Roma-Inter 0-2 | fine! Lukaku mette fine alle inutili lamentele LIVE

(Di sabato 6 maggio 2023)è l’incontro valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2022-2023: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida lanata da José Mourinho. Il fischio d’inizio è previstoore 18, si gioca allo Stadio Olimpico di. N.B. Gli utenti dell’applicazione e della versione AMP del sito potranno seguire la diretta testuale a questo indirizzo:, 34ª giornata Serie A: segui la partita in diretta Segui-News.it 24/7 su tutte le piattaforme NON SOLO– Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui-News.it sul ...

All'Olimpico vittoria pesante per i nerazzurri in zona Champions: proteste giallorosse per un tocco di mano in area di Darmian ...ROMA-INTER 0-2 (33' Dimarco, 74' Lukaku) LA PARTITA LIVE 93' - Fallo di Mkhitaryan su Dybala. Ecco i cambi della Roma: Pisilli rileva Camara, Missori entra al posto di ...