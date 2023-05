Roma-Inter 0-2 | Di Marco e Lukaku la decidono | Inzaghi sorride

(Di sabato 6 maggio 2023) Nel pomeriggio di sabato 6 maggio alle ore 18:00 si disputa l’incontro valido per il 34° turno di Serie A tra. Si tratta di uno scontro diretto per un posto Champions League nella prossima stagione. I padroni di casa si trovano attualmente al sesto posto con 58 punti. Tre lunghezze più avanti ci sono gli ospiti, quarti al momento, ultima posizione utile per l’accesso alla massima competizione europea. Federico Di, difensore dell’, il primo tempo Nella prima frazione di gioco le due squadre vivono una parte iniziale di completo studio, vista l’ importanza della posta in palio. Al 34? l’si porta in vantaggio: una bella discesa sulla fascia destra di Dumpries si conclude con un assist al bacio per Federico Di ...

si sfidano in un scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League . I giallorossi di Mourinho sono reduci dal pareggio contro il Monza e si trovano a due punti di ...Allo stadio Olimpico, il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Matteo Celletti inviato all'Olimpico) ......30 Perugia - Cagliari 0 - 5 BASKET - EUROLEAGUE 18:00 algiris - Barcelona 18:45 Fenerbahçe - Olympiacos CALCIO - SERIE A 15:00 Milan - Lazio 2 - 0 18:000 - 1 20:45 Cremonese - Spezia ...

All'Olimpico vittoria pesante per i nerazzurri in zona Champions: proteste giallorosse per un tocco di mano in area di Darmian ...