Roma-Inter 0-2 | analisi tattica e considerazioni

(Di sabato 6 maggio 2023) La nostradi, valevole per la 34° giornata di campionato di serie A 2022-2023. In gioco un posto tra le quattro squadre che disputeranno la prossima Champions League. L’attualmente occupa il quinto posto in virtù di un ruolino di marcia che parla di tre vittorie nelle ultime 3 partite di campionato. Più attardata laoggi al settimo posto ma a soli due punti dai nerazzurri. L’avrà sicuramente il pensiero rivolto anche alla semifinale di andata di Champions League, il derby con il Milan di mercoledì 10 maggio, mentre laavrà la sua semifinale il giorno successivo contro il Bayer 04 Leverkusen. Le esigenze di turn over hanno dovuto fare i conti con infortuni e indisponibilità di diversi giocatori. La ...

Un'altra vittoria per l': all'OIimpico la squadra di Inzaghi si impone per 2 - 0 sullacon i gol di Dimarco e Lukaku. L'analisi dallo stadio ...Commenta per primo La Lazio ha perso col Milan. E il secondo posto può tornare di proprietà della Juventus. L'ha battuto la. E il quarto posto rischia di allontanarsi nuovamente per l'Atalanta. Fare calcoli quindi non è possibile per nessuno in questo terzo spareggio - Champions in programma in ...Dopo i problemi dicon Digitalbits, insolvente, le due squadre sono scese in campo senza sponsor sulla maglia, 40 anni dopo l'ultima volta Siachehanno un problema con il main sponsor. ...

L'Inter batte la Roma: scatto Champions con il quarto successo di fila La Gazzetta dello Sport

Quarta partita consecutiva senza vittorie in Serie A per la Roma di José Mourinho, che cade in casa contro l'Inter di Simone Inzaghi e perde punti importanti in ottica Champions… Leggi ...Termina 0-2 per l'Inter il match contro la Roma valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Dimarco e Lukaku.