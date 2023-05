Roma | caos treni per un guasto alle linee elettriche | ritardi di 3 ore

Giornata diper i treni per un guasto alle linee elettriche con ritardi di 3 ore. Da questa mattina nel nodo dila circolazione ferroviaria è fortemente rallentata traTiburtina e Settebagni per un ...... nell'anello ferroviario di, il treno Frecciarossa 9620 partito dalla stazione diTermini ... Treni in ritardo,nelle stazioni Lunghe attese e viaggiatori smarriti a Termini così come ...lungo l'asse ferroviario che daconduce sino al Nord Italia. I disagi sono stati causati da un guasto alla linea elettrica intorno alle ore 10:30 a ridosso del Nodo ditra...

Caos treni a Roma, guasto tra Tiburtina e Settebagni: ritardi fino a due ore RomaToday

Un annuncio al quale ha fatto seguito la notizia di un intervento dei tecnici e anche la possibilità di 'instradare i treni sulla linea convenzionale tra Roma e Orte'. Di certo sono numerosissimi ...Giornata di caos per i treni per un guasto alle linee elettriche con ritardi di 3 ore. Da questa mattina nel nodo di Roma la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata tra ...