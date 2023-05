Roma | blitz di Ultima Generazione | liquido nero nella fontana di piazza Navona

(Di sabato 6 maggio 2023) Alle 15 quattro persone legate alla campagna ' non paghiamo il fossile ', promossa da, hanno versato carbone vegetale diluito in acquadei Quattro fiumi a...

...versato carbone vegetale diluito in acqua nella fontana dei Quattro fiumi a piazza Navona a... Ildi Ultima Generazione 'Nella Fontana dei Quattro Fiumi si trovano le statue che ritraggono i ...... promossa dal gruppo Ultima Generazione , hanno versato carbone vegetale diluito in acqua nella fontana dei Quattro fiumi a piazza Navona a. Un altroappena due giorni dopo quello in cui ......il fossile' hanno versato carbone vegetale diluito in acqua nella Fontana dei Quattro Fiumi... Leggi anche Ultima Generazione, nuovo blocco del traffico a: interviene la polizia - Video ...

Attivisti di Ultima Generazione nudi e incatenati a Roma: blitz in via del Tritone Sky Tg24

Alle 15 quattro persone legate alla campagna «non paghiamo il fossile», promossa da Ultima Generazione, hanno versato carbone vegetale diluito ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...