Riuscirà Carlo III a far sopravvivere la corona? Solo una cosa è certa

(Di sabato 6 maggio 2023)a “conservare” e allo stesso tempo modernizzare la? Sarà un re più politico della madre? Con più personalità? Come arginerà le inondazioni mediatiche sugli scandali della famiglia reale? Quali narrative adotterà nei confronti delle ex colonie? E con l’Europa dopo la Brexit? Ha ancora senso avere una monarchia ereditaria? L’opinione pubblica segue con interesse e devozione questo passaggio? Questi sono alcuni dei tanti interrogativi che circondano il passaggio storico delladella Gran Bretagna dalla più longeva regnante della storia del regno, Elisabetta II, un’icona storica e pop allo stesso tempo, la regina che casca sempre in piedi, simbolo dell’unità della nazione e della famiglia reale, al primogenito. Un fenomeno mondiale durato dal 1953 fino allo scorso settembre. Quasi settant’anni ...

... ma alla Scala del calcio ora sarà tutta un'altra storia: chia fare un altro passo verso ... dopo il 2016/17 (con Luciano Spalletti in panchina) e il 1994/95 (conMazzone alla guida). L'...La domanda è:IIIa incidere nella vita dei britannici La loro risposta giovani sembrano averla già data nel sondaggio BBC ma comunque sta per aprirsi un'altra storia."La Regina era la monarchia per un sacco di gente,non cimai". Le uscite pubbliche del Re sono punteggiate da cartelli gialli. Sopra c'è scritto " Not my king ", la stessa formula ...