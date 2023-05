(Di sabato 6 maggio 2023) Grazie all’impegno dell’associazione “da Vivere”, riprende a Grisi l’attivitàiva dedicata ai bambini dai 5 ai 10 anni. Il progetto, rinviato finora a causa della pandemia, punta a creare un luogo di incontro per i bambini attraverso il gioco del calcio. L’iniziativa è affidata a un volto noto, mister Salvatore Marchese, che con la (Monrealelive.it)

Anche quando viene vinto, infatti, il jackpotsempre da 10 MILIONI e cresce sempre più ... la cerimonia di commemorazione dopo 25 dalla tragica frana 5 MaggioNapoli campione, le parole ...Lonon si ferma in Abruzzo: giusto il tempo di archiviare il passaggio della corsa rosa, che sicon la pallavolo. Le azzurre campionesse d'Europa resteranno a Lanciano fino al 2 giugno, ...... sarà fondamentale per sostenere l'ente beneficiari0, nel nome delloe della solidarietà . ... Lunedì 8 maggio sida Bassano/Cittadella in direzione Feltre e Belluno , mentre martedì 9 ...

Riparte lo sport giovanile a Grisì MonrealeLive

Assegnato lo scudetto la serie A riparte dalla doppia sfida sull'asse Milano-Roma e da Cremonese-Spezia. Chi gioca su Sky e chi su DaznTerminato con il turno infrasettimanale, si riparte subito con la 34esima giornata di Serie A. Occhi su Roma-Inter ...