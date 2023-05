Rintracciato l’uomo che aveva rapito il figlio all’ospedale di Magenta | arrestato dopo il tentativo di fuga

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 maggio 2023) È stato fermato il padre che mercoledì 3 maggioil propriodi, in provincia di Milano, dove il bimbo si trovava ricoverato dalla nascita per problemi cardiaci. Il bambino, nato il 3 marzo scorso, era affidato ai servizi sociali di Abbiategrasso (Milano), per via della tossicodipendenza dei genitori: entrambi lo sono e il bambino lo è dalla nascita. L’ospedale, avendo paura per le sorti del neonato, ha avvisato i servizi sociali, che hanno chiamato la Polizia locale, i carabinieri e la Procura per i minorenni per avviare le ricerche. Il padre, 30enne di origini egiziane, è statovenerdì 5 maggio intorno alle 18 alla stazione di Milano San Cristoforo ed è stato consegnato alla Polizia locale di Abbiategrasso per procedere sul caso. ...