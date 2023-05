Rinnovo Zielinski | cambia il futuro al Napoli | decisione di Spalletti

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 6 maggio 2023) Piotrfirma ilcon ilo va verso la cessione? Il centrocampista polacco è stato determinante nei suoi anni in azzurro e si è preso il posto da titolare e leader della squadra grazie alle grandi qualità – di campo e umane – che lo rendono uno dei migliori del suo ruolo in Serie A. Da qualche mese si parla solo del suoe delle possibilità di addio che sembrano aumentare di settimana in settimana.con ilha il contratto in scadenza nel 2024 e non è ancora stato deciso se si continuerà insieme o meno. Dal punto di vista dei freddi numeri, la stagione 2022/23 non è stata troppo esaltante per il polacco che, invece, è stato determinante sotto l’aspetto tecnico-tattico.non ne ha quasi mai fatto a meno visto che è ...