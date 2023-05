Ricorderò | il post di Murgia dopo la rivelazione sulla malattia

Leggi su iltempo

(Di sabato 6 maggio 2023) "Grazie per i vostri messaggi. Non ce la faccio a rispondere a tutt*, ma tutto ho letto e. Grazie davvero". Michelacommenta così, con unsu Instagram, l'ondata di affetto e solidarietà che l'ha travoltaladi avere un male incurabile. La scrittrice e intellettuale ha svelato in un'intervista al Corriere della Sera di avere un tumore al rene al quarto stadio e che le rimarrebbero pochi mesi da vivere, annunciando anche le sue prossime nozze. Numerosi i messaggi di affetto anche in calce a questo. Nella sua lunga intervista ad Aldo Cazzullo,ha aveva anche commentato di sperare di vivere abbastanza per vedere la fine del governo di Giorgia Meloni. Affermazioni a cui la premier ha replicato con un augurio: "Non l'ho mai ...