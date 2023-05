Riccardo Muti | incontro con i musicisti siriani che vivono nel campo profughi di Zaatari

(Di sabato 6 maggio 2023) Il direttore d’orchestra italianoha in programma di visitare ichenel vastodiin Giordania a margine della sua serie annuale di concerti Roads of Friendship che mira a utilizzare la musica per costruire ponti e aiutare coloro che sono toccati dalla guerra.dirigeràitaliani e giordani in concerti ambientati negli antichi anfiteatri romani a Jerash, in Giordania, il 9 luglio e nel sito archeologico di Pompei l’11 luglio, per la 27a serie di concerti di Roads of Friendship. I concerti diper i popolo giordano I concerti renderanno omaggio alla “generosità del popolo giordano” per aver accolto ...

Oggi moderno auditorium, all'avanguardia per soluzioni tecniche ed acustica, è stato scelto come sala prove dell'Orchestra Giovanile "Luigi Cherubini" diretta dal Maestro, che a ...dirigerà domenica 9 luglio a Jerash, nel teatro romano della "Pompei d'Oriente". Non a caso, dopo il debutto al Pala De André di Ravenna (7 luglio) e l'appuntamento in Giordania, Le vie ...

Riccardo Muti porta le Via dell'Amicizia in due teatri antichi e in un campo profughi RaiNews

Tre concerti con musiche di Gluck, Brahms e Bellini: il 7 luglio a Ravenna, il 9 a Jerash e l'11 a Pompei. Ci sarà anche una visita a Zaatari in Giordania, dove vivono molti rifugiati, e l'incontro co ...