Ricavi record per la Fascino | quanto guadagna Maria De Filippi con la sua società di produzione

(Di sabato 6 maggio 2023)per laDedi ascolti, ma anche di: ladidiDe, ha infatti chiuso il 2022 con un fatturato da capogiro. Fondata nel 1982 da Maurizio Costanzo, laè controllata al 50% daDee per il restante 50 per cento da Mediaset. A fare i “conti in tasca” alladiè stato Italia Oggi, secondo cui laha 75,3 milioni di euro dinell’anno 2022, con una crescita del 14,8% rispetto al ...

L'impennatadei prezzi appare ancora più evidente se si fa il confronto con i dati di marzo ... Dall'altro lato degli scaffali, aumentano invece idei supermercati, che segnano un +7,8% , ...Naturalmente le avventure di Tanjir Kamado hanno macinato numeri, così alti da assurgere al livello di. Eccone alcuni: al 2020 il franchise di Demon Slayer aveva generatoper 8,75 ...Infatti nel primo trimestre del 2023 idi Meta sono aumentati del 3% rispetto allo stesso ... L'azione è ancora lontana dai massimi registrati ad agosto 2021 e per segnare un nuovostorico,...

Poste, ricavi record da pagamenti digitali e mobile: +48,2% CorCom

Fabriano – Primo trimestre da record per Ariston Group, con ricavi netti toccano quota 760 milioni di euro, con una crescita complessiva del 37.6% rispetto al primo trimestre 2022. Il cda di Ariston h ...Piaggio ha archiviato 'un nuovo trimestre record con i migliori risultati di sempre, il sesto consecutivo in crescita'. Così il presidente e ad Roberto Colaninno (in foto). Il fatturato, in aumento de ...