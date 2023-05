Rialzo dei tassi | si impennano le rate Le simulazioni | un’auto da 25 mila euro | in 10 anni + 8 mila euro | una lavatrice in 5 anni + 118 euro | una casa + 597

(Di sabato 6 maggio 2023) Interessi più che raddoppiati per i mutui a tasso fisso e aumenti di oltre il 60% per i finanziamenti a tasso variabile. E' quanto rileva il 'Dossier mutui e credito al consumo', realizzato dalla Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi)

Ed e' proprio sui finanziamenti delle famiglie che incide il nuovotassi di un quarto di punto percentuale decretato giovedì scorso dalla Bce che ha portanto il tasso base al 3,75%. Per ...L'Abi: "Nuovi rialzi in arrivo" Mutui, allarme giovani: iltassi rischia di tagliarli fuori. E il governo nel Def non rinnova le garanzie ...Tanto più in presenza di un progressivotassi Bce che sta generando nuovi guadagni per gli istituti di credito". Il rapporto, sottolinea come l'utile netto di questi 7 gruppi nel 2022 si ...

Alle banche italiane e al Tesoro il rialzo dei tassi della Bce potrebbe fare ancora più male L'HuffPost

