Rey Mysterio | ”Vedere Bad Bunny con la maglia del LWO è un onore e privilegio”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 6 maggio 2023) Rey, WWE Hall of Famer e membro del LWO, ha recentemente discusso dell’apparizione di Bada SmackDown il 5 maggio a SmackDown Exclusive. Badha salvato Rey dopo il suono della campana, e la LWO gli ha consegnato una maglietta, la quale Badha subito indossato. Nella sua intervista, Rey ha espresso la sua gioia per il suo speciale ritorno a Porto Rico e la connessione che ha con i fan portoricani. Ha anche menzionato quanto si sentisse onorato e privilegiato riguardo a Badche indossava la maglietta LWO e rappresentava i latini. Anche se Rey non pensava che Badavesse bisogno di una spinta per il suo match contro Damian Priest, sperava che laLWO potesse fornire una sorta di superpotere a Bad ...