Regno Unito | Carlo III è stato incoronato Segui la diretta Harry relegato in terza fila Mattarella alla cerimonia

Il disegno si ispira ai temi della natura e dell'ambiente e reca gli emblemi nazionali del, oltre a rendere omaggio a Sua Maestà il Re. Vi sono raffigurati insetti, tra cui le api, e i ...Quasi due milioni di persone - provenienti da ogni angolo del, del Commonwealth e del mondo - stanno affluendo nel centro di Londra, nonostante le previsioni di pioggia. I treni per la ...Dopo la morte di Elisabetta otto mesi fa, nelsi celebra l'incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla nell'abbazia di Westminster. La cerimonia e il rito, legati alla Chiesa anglicana ma che Carlo ha cercato di ampliare a ...

Regno Unito, batosta per l'alleato di Meloni Domani

L'entrata solenne dei sovrani nell'abbazia è stata preceduta dalla parata delle insegne reali e delle "regalia", i simboli della cerimonia: le due corone (in particolare quella di Sant'Edoardo usata s ...Al grido di "Not my King" tanti i manifestanti scesi in strada nella capitale per manifestare il dissenso alla cerimonia ufficiale del coronamento del nuovo sovrano del Regno Unito ...