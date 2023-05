Regione | Funivie | Zamperini FdI | «841 mila euro per Margno e Moggio Fondamentale valorizzare territori di montagna in vista delle olimpiadi»

(Di sabato 6 maggio 2023) «Con l'Assessore Regionale ai Trasporti, Franco Lucente, vorremmo impostare un piano di lavoro condiviso, concentrando gli sforzi per la regionalizzazione del servizio di navigazione sul Lago di Como»

"Ancora una volta,Lombardia ha dimostrato di voler sostenere nel concreto la provincia di Lecco, finanziando questi interventi che permetteranno di fruire del servizio di trasporto su fune ...'Ancora una volta,Lombardia ha dimostrato di voler sostenere nel concreto la provincia di Lecco, finanziando questi interventi che permetteranno di fruire del servizio di trasporto su fune ...Ecco le sue parole: 'Dopo una stagione storica per afflusso di turisti, con un sold - out durato tre mesi, lapunta ad una nuova programmazione, con l'ausilio diSpa, per garantire l'...

Funivie, Zamperini: "Dalla Regione 841mila euro per Margno e Moggio" LeccoToday

Stanziati 841 mila euro per 'Margno-Pian delle Betulle' e 'Moggio-Artavaggio'. "Occorre investire anche sulla Milano-Tirano e Navigazione" ..."Cara Elly, ti scriviamo preoccupati per il futuro del Vallone di Cime Bianche che è un gioiello naturalistico inserito nella Rete europea Natura 2000 dove la regione Valle d'Aosta vorrebbe realizzare ...