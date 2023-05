(Di sabato 6 maggio 2023) Ilesce sconfitto di misura da Reggio Calabria con i padroni di casa che, dopo essere andati in vantaggio di due reti, hanno difeso la porta fino al 90?.Longo sceglie il tridente Mancuso-Cutrone-Gabrielloni optando per un 3-4-3. Al 7’minuto ilconquista il primo calcio d’angolo su una discesa di Vignali dalla destra. Sugli sviluppi del corner Binks mette in mezzo per Cutrone che dalla destra tira in porta al volo trovando la risposta di pugno di Nikita Contini.Ancora Cutrone, questa volta al 10’ minuto, sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con la conclusione che esce di poco.Laal 22’ però passa in vantaggio con Strelec che batte Gomis.Ilrisponde dopo pochi minuti su una mischia in aera, secondo Luca Massimi di Termoli, la posizione di Mancuso era in offside e quindi la rete viene ...

...00 Ajax - AZ CALCIO - SERIE B 14:00 Cittadella - Benevento 3 - 1 14:00 Cosenza - Venezia 1 - 1 14:00 Genoa - Ascoli 2 - 1 14:00 Modena - Bari 1 - 1 14:00 Pisa - Frosinone 1 - 3 14:002 ...Parola di Maurizio D'Angelo , vice di Pippo Inzaghi (squalificato per la partita di oggi), che ha commentato la vittoria dellacontro il. Vittoria che viene vista come una conquista ...Laha sconfitto il2 - 1, tornando prepotentemente in corsa per un posizionamento nei playoff. Alle 16.15, il Palermo ha sconfitto la Spal per 2 - 1, complicando notevolmente le chance ...

Reggina-Como 2-1: risultato finale e highlights Virgilio Sport

Filippo Inzaghi, tecnico della Reggina, ha parlato in conferenza della situazione della sua squadra dopo le vicende extra-sportive Filippo Inzaghi ha così parlato in conferenza della situazione della ...In nomination Loiacono e Strelec. #RegginaComo scegli il migliore in campo degli amaranto Vota selezionando la corrispondente reaction LOIACONO STRELEC Tutto Reggina - Il Primo Sito Dedicato Alle ...