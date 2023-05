Red Bull | venerdì di Miami a due facce | Verstappen ok | Perez no

Per quanto i long run, a causa della bandiera rossa esposta per l'incidente di Leclerc, siano stati in realtà molto brevi, si può parlare di unache con il pieno di benzina appare ancora ...Non c'era bisogno di assistere alle prove libere del GP Miami per capire che lasarebbe stata la favorita, ma nel secondo turno di prova Max Verstappen ha ribadito il concetto. L'olandese si è messo a dettare il passo, mentre Perez ha avvertito qualche difficoltà in più. ...PEREZ ''SUL BAGNATO'' Tra chi si è trovato maggiormente in difficoltà c'è sicuramente Sergio Perez , rimasto lontano dalle prestazioni di Max Verstappen e mai veramente a suo agio con la...

Il campione del mondo Max Verstappen (Red Bull) è al comando della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Formula 1 di Miami. Quarto nella prima sessione, ha recuperato nella seconda chiude ...Sensazioni diverse tra i due piloti in casa Red Bull: Verstappen a suo agio sin da subito, maggiori difficoltà per Perez che non è riuscito nemmeno ad effettuare un giro pulito nell'assalto al crono ...