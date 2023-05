Real Madrid | pronto un nuovo incontro per Bellingham | il punto

Leggi su calcionews24

(Di sabato 6 maggio 2023) Ilstringe per l’acquisto di Jude: presto in programma un. La situazione Come riferito da Fabrizio Romano, ilha in programma unper parlare dell’arrivo di Jude, con il quale sono stati definiti i termini dell’accordo. I Blancos si troveranno attorno ad un tavolo con il Borussia, probabilmente verso fine mese, per la volontà degli spagnoli di rispettare gli impegni dei tedeschi, che sul campo lottano ancora per il titolo.