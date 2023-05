Real Madrid-Osasuna oggi in tv | orario e diretta streaming finale Copa del Rey 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 6 maggio 2023) All’Estadio de La Cartuja di Siviglia è tutto pronto per l’ultimo atto delladel Reyche vedrà scontrarsi il, 19 volte campione, e l’. In campionato la squadra di Ancelotti ha sconfitto 2-0 quella di Arrasate, che arriva dal successo in semicontro l’Athletic Bilbao. I Blancos, invece, hanno avuto la meglio sul Barcellona nel penultimo atto imponendosi 0-4 al ritorno dopo lo 0-1 dell’andata in favore dei catalani. Appuntamento questa sera alle ore 22. La partita verrà trasmessa insu Telelombardia e insul canale YouTube. SportFace.