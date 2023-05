Real Madrid-Osasuna oggi | Finale Coppa del Re | programma | orario | tv | come vederla in tv e streaming

Bilbao - Siviglia 0 - 1 BASKET - EUROLEAGUE 19:15 Monaco - Maccabi 86 - 74 19:45- Partizan 80 - 95 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 19:00 Chieri - Firenze 0 - 3 19:30 Scandicci - Monza 3 - 1 ...Alla vigilia della finale di Coppa del Rey, Carlo Ancelotti, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa Carlo Ancelotti, tecnico del, parla in conferenza alla vigilia del match con l'Osasuna. LE PAROLE - "Giocare una finale è sempre molto ...La Juventus studia un possibile affare con ilin vista della prossima sessione di mercato: servono 30 milioni di euro per portarlo a Torino La Juventus è a caccia di un difensore per la prossima stagione che possa rinforzare un ...

Pessima notizia per il Real Madrid con Gabriel Deck che ha subito la lesione del legamento collaterale interno del ginocchio sinistro. L'argentino si è infortunato nel ...Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Osasuna soffermandosi anche sul proprio futuro: "Una finale di Copa ...