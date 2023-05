Real Madrid | Ancelotti | «Se Modric non è ancora in condizione | non forzeremo»

(Di sabato 6 maggio 2023) Questa sera ilaffronterà l’Osasuna in finale di Coppa del Re (ore 22). La partita si svolgerà allo stadio La Cartuja di Siviglia; sarà visibile sul canale YouTube di Telelombardia e, per la Campania, su Televomero. I Blancos proveranno a conquistare la ventesima Coppa del Re, su 40 finali. L’allenatore dei blancos Carloha parlato alla vigilia della partita: «Non so a che numero di finali sono arrivato. Oggi non trovo corretto parlare del mio futuro. Ho un ottimo rapporto con il presidente e con José Ángel Sanchez, direttore generale dele questo è abbastanza per me. Mi piacerebbe vincere entrambi i titoli», ha commentato riferendosi anche alla Champions League.ha già escluso l’ipotesi di lasciare il...

Secondo me sarebbe bello per lui e per il calcio se tornasse alper concludere la sua carriera . I tifosi non potranno pretendere molto da lui, ma potrebbe comunque dare una mano per ...Commenta per primo Da quando Martin Odegaard è tornato al, David Silva ha preso il suo posto. LaSociedad ha sondato il mercato ed esplorato il settore giovanile per trovare un sostituto per il futuro dell'ex Manchester City.Jude Bellingham si avvicina al. Secondo quanto riportato da Marca, il centrocampista del Borussia Dortmund avrebbe scelto i blancos facendosi convincere dalla proposta sportiva. La società di Florentino Perez ha quindi ...

Rivaldo: “Cristiano Ronaldo Bello se tornasse al Real Madrid per finire carriera” ItaSportPress

