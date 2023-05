Re Carlo | il menu dell' incoronazione | dalla quiche al tipico dessert ' trifle'

Il, rispetto all' incoronazione di Elisabetta II , ha subito qualche cambiamento. Re, la corona scivola dalla testa: la scena (imbarazzante) in diretta tv William, la domanda del principe ...Che ricorda il banchetto del 1988: "Lavoravo alla mensa dell'Università di Urbino e il rettoreBo mi incaricò di preparare ilper la visita del principe. Pensai di cucinare un branzino, ...È stato giusto mostrarla in tv di Mario Manca Incoronazione diIII, ecco il dress code della cerimonia di Federico Rocca Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker: "gara di pancioni" sui social di ...

Il menu dell'incoronazione di re Carlo III, dalla quiche al dessert. FOTO Sky Tg24

Re Carlo è stato incoronato oggi, sabato 6 maggio, nell'Abbazia di Westminster sotto gli occhi di 2000 invitati, tra cui capi di Stato, celebrità del mondo della musica e ...Dallo stage a forma di ‘Union Jack’ (la bandiera inglese) alle curiosità dell’evento di domenica 7 maggio. Scaletta e guest star, a che ora inizia e dove sarà possibile guardarlo ...