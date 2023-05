Re Carlo III | incoronazione tra passato coloniale e arresti degli antimonarchici

(Di sabato 6 maggio 2023) L’di retra ile gli. Oggi 6 maggio gli occhi di una vasta parte del Regno Unito, e di un’ampissima platea di ammiratori e curiosi in giro per il mondo, sono puntati sull’abbazia di Westminster, a Londra. Qui si svolge la cerimonia ufficiale per l’di reIII, successore della regina Elisabetta II. Cerimonia con cui Camilla diventa ufficialmente “Sua Maestà la Regina”. I sovrani in carrozza sfilano da da Buckingham Palace all’ingresso dell’abbazia di Westminster (Ansa)Oggi, quindi, nasce una nuova era. Come sottolinea il primo ministro britannico Rishi Sunak, in un tweet. “E’ un momento di grande orgoglio nazionale” e una “forte dimostrazione del ...

AGI - Il calcio inglese si unisce alle celebrazioni per l'incoronazione di: su tutti i campi della Premier League i club sono stati invitati a far risuonare l'inno 'God save the King' prima delle partite del weekend e a mostrare una foto del re con la regina ...Una folla festante, distribuita per l'occasione nei vari punti di raccolta allestiti a Londra, ha celebrato l'approdo all'abbazia di Westminster di ree della regina Camilla ( LA CERIMONIA IN DIRETTA ). All'uscita da Buckingham Palace dei reali un autentico boato si è lavato da Hyde Park, dove migliaia di persone si sono radunate dalle ...Arrivano all'abbazia di Westminster per l' incoronazione di re: l'erede al trono William , la moglie e futura regina amatissima dai sudditi Catherine detta Kate Middleton , con i tre figli George , Charlotte e Louis , rivestiti degli abiti da ...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Ad Anfield si esegue l'inno nonostante i fischi annunciati dei tifosi del Liverpool. I cori osceni della curva del Celtic ...