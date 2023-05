Re Carlo III incoronato Re | il racconto di una giornata storica

(Di sabato 6 maggio 2023) Life&People.it Unaper la storia della monarchia britannica. Il 6 maggio 2023 verrà infatti verrà sempre ricordato come il giorno dell‘incoronazione di ReIII, successore di Elisabetta II, scomparsa lo scorso 8 settembre 2022. Un momento solenne in cui, esattamente come successo per il rito funebre della Regina, la cerimonia è stata scandita da protocolli scrupolosissimi e rispettati in ogni minimo dettaglio. Riviviamo quindi i momenti salienti dell’evento, puntando i riflettori sugli elementi più curiosi e interessanti. Il logo disegnato dall’ex Apple Uno degli aspetti più originali dell’intera cerimonia riguarda il disegnatore del logo dell‘incoronazione. L’emblema ufficiale infatti è opera di John Ive, uno degli uomini che hanno cambiato per sempre il mondo del lifestyle; è proprio lui infatti che, a i ...

E' il giorno del re, re, che otto mesi dopo la morte della madre riceve la corona d'inghilterra. E' l'arcivescovo di canterbury, justin welby, a posargliela sul capo. Corona pesante, sono piu' di due chili di oro e ...Il video Katy Perry all' incoronazione di ReKaty Perry era una delle invitate all' incoronazione di Re. Per l'importante occasione ha indossato un vestito lilla con tanto di ...La notizia del giorno è chiaramente l'incoronazione di Re: il nuovo sovrano e la consorte Camilla sono stati i protagonisti assoluti della cerimonia solenne che si è svolta a Londra , ...

Incoronazione Carlo III, tutti gli aggiornamenti in diretta La Stampa

La cerimonia per l’incoronazione di Carlo III è molto sentita e commovente. Davanti alla White Hall la statua di Carlo I guarda Carlo IIII assiso in carrozza che, timido, saluta. Il re è rilassato e, ...FBI e FBI International stasera 6 maggio non vanno in onda: cambio di programma per le serie tv poliziesche. Quando tornano su Rai 2