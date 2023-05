Re Carlo III - il giorno dell' incoronazione | l' auto green secondo l' ex principe

(Di sabato 6 maggio 2023) Oggi viene incoronatoIII, re d'Inghilterra. Da affezionato sia alle fuoristrada Land Rover, come la madre Elisabetta II, sia alledal piglio più sportivo, chissà cosa penserà'elettrificazione: sarà disposto ad abbracciare in toto la strategia già varata dal governo britannico (stop all'immatricolazione dia benzina e a gasolio già dal 2030)? Lo scopriremo nei prossimi mesi. Nel frattempo, cogliamo al volo questo momento storico per ricordare una notizia che fece scalpore nel 2021. Durante un'intervistaa BBC in cui si discuteva'impegnoa casa reale nella lotta contro i cambiamenti climatici, l'alloradichiarò, in modo apparentemente provocatorio, che la sua Aston Martin DB6 Volante del ...

Oggi reverrà incoronato a Londra, . Insieme a lui la moglie Camilla , ufficialmente regina e non più 'regina consorte' come annunciato inizialmente alla . Un evento storico, come . E tutta ...Real weekend L'incoronazione di, ampiamente attesa, si svolge sabato a mezzogiorno (ora italiana) nell'Abbazia di Westminster. La Bbc la trasmetterà in diretta, la Rai le dedicherà uno ...Oggi, l'incoronazione di resi tiene in un momento in cui l'inflazione del Paese ha raggiunto il livello più elevato degli ultimi 40 anni, eppure i britannici vedono nella monarchia un ...

L'incoronazione di re Carlo III, tutto quello che c'è da sapere. La cronaca minuto per minuto - Joe Biden non sarà all'incoronazione: "Incontrerò Carlo III a luglio per parlare di ambiente" - Joe Biden non sarà all'incoronazione: "Incontrerò Carlo III a luglio per par RaiNews

Il giorno tanto atteso è arrivato. La folla già radunata lungo il percorso che il sovrano e la regina consorte percorreranno in carrozza verso l’abbazia di Westminster. Presenti i leader e le teste co ...Tutto è pronto a Londra per l’incoronazione di re Carlo III. Londra è blindata, una cerimonia che durerà due ore e inizierà a mezzogiorno (ora italiana) ...