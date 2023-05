Re Carlo III ha prestato giuramento | le parole solenni davanti all' arcivescovo

(Di sabato 6 maggio 2023)III ha giurato. Nell'abbazia di Westminster,all'di Canterbury, Justin Welby, il nuovo re ha giurato di rispettare la legge (Coronation Oath) e di essere «un protestante fedele» alla Chiesa d'Inghilterra (Accession declaration oath).III ha pronunciato ildi fronte all'di Carterbury, Justin Welby, poggiando la mano sulla Bibbia: «Io,, professo solennemente e sinceramente alla presenza di Dio, attesto e dichiaro di essere un fedele protestante e che, secondo il vero intento delle leggi che assicurano la successione protestante al trono, sosterrò e mantenere le suddette disposizioni al meglio delle mie forze secondo la legge» «Sua maestà, come figlio del Regno di Dio, vi accogliamo in nome del Re dei ...

Mentre gli ultimi a entrare saranno naturalmente, da soli e in veste di protagonisti assoluti dell'incoronazione, ree la regina Camilla. La notte a Frogmore Cottage Si dice che Harry ...... la mattina dell'incoronazione di recomincia già scoppiettante, con la notizia del leader antimonarchico agli arresti. Dopo la morte della regina Elisabetta, la monarchia britannica deve ...Dopo la morte di Elisabetta otto mesi fa, nel Regno Unito si celebra l'incoronazione di ree della regina Camilla nell'abbazia di Westminster. La cerimonia e il rito, legati alla Chiesa anglicana ma cheha cercato di ampliare a fedi diverse, è stata snellita proprio per ...

Nel giorno dell'incoronazione, Carlo III ha giurato. Nell'abbazia di Westminster, davanti all'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, il nuovo re ha giurato di rispettare la legge (Coronation Oath) e ...