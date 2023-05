Re Carlo III e le scelte anti-sfarzo | una cerimonia più contenuta con un preciso scopo

(Di sabato 6 maggio 2023) Nonostante la pioggia, nonostante una temperatura poco primaverile che sfiora i 10 gradi centigradi, una folla festante di sudditi inglesi e turisti provenienti da tutto il mondo oggi è accorsa a Londra per assistere alladi incoronazione del nuovo re d’Inghilterra,III. Un evento attesissimo e organizzato nei minimi particolari che ha comportato un enorme dispiegamento di forze in una città blindata da ingenti misure di sicurezza per evitare sorprese indesiderate da contestatorimonarchici e persino possibili attentatori con tanto di droni intelligenti capaci di schedare e bloccare in tempo reale volti di persone sospette in mezzo a tanta gente. Già dall’uscita da Buckingham Palace della coppia reale sulla Diamond Jubilee State Coach, la carrozza dotata di più moderne e sofisticate comodità rispetto alla ...

Una giornata che ricorderà per sempre, Alessia Palmisano, giovane di Palagianello, comune nel tarantino, quest'oggi a Londra per l' incoronazione di Re, dove è riuscita a scambiare qualche parola con il principe William , invitandolo nella sua terra, la Puglia. Durante la solenne incoronazione di Re è stato rispettato sino in fondo il complesso rituale, come richiesto dall'antica tradizione, anche se ha voluto snellire un po' il tutto, preferendo una cerimonia più sobria, di ...

